Мешаю банан, какао и яйцо — и в духовку: не срываюсь на магазинные сладости с тонной жира — простой рецепт. Банановый брауни

Когда хочется сладкого, но без вреда для фигуры и чувства вины — этот рецепт становится настоящим спасением. Никакой муки, масла и лишнего сахара. Только натуральные продукты, насыщенный шоколадный вкус и нежная текстура. Готовится за пару минут: смешала, отправила в духовку — и полезный десерт уже радует ароматом. Идеально к чаю, кофе или как перекус.

Ингредиенты: бананы — 2 шт., яйца — 2 шт., какао — 20 г, разрыхлитель — 5 г, сахарозаменитель — по вкусу, мягкий творог — для верха.

Бананы разминают вилкой до состояния пюре. Добавляют яйца, какао, разрыхлитель и сахарозаменитель, хорошо перемешивают до однородной массы. Тесто выливают в форму, застеленную пергаментом. Выпекают при 200 °C около 15–20 минут до упругой текстуры. Готовый брауни немного остужают, сверху намазывают смесь мягкого творога с сахарозаменителем. Получается нежный, шоколадный и очень уютный десерт — без лишних калорий и магазинных соблазнов.

