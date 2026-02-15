Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 09:02

Мешаю банан, какао и яйцо — и в духовку: не срываюсь на магазинные сладости с тонной жира — простой рецепт. Банановый брауни

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется сладкого, но без вреда для фигуры и чувства вины — этот рецепт становится настоящим спасением. Никакой муки, масла и лишнего сахара. Только натуральные продукты, насыщенный шоколадный вкус и нежная текстура. Готовится за пару минут: смешала, отправила в духовку — и полезный десерт уже радует ароматом. Идеально к чаю, кофе или как перекус.

Ингредиенты: бананы — 2 шт., яйца — 2 шт., какао — 20 г, разрыхлитель — 5 г, сахарозаменитель — по вкусу, мягкий творог — для верха.

Бананы разминают вилкой до состояния пюре. Добавляют яйца, какао, разрыхлитель и сахарозаменитель, хорошо перемешивают до однородной массы. Тесто выливают в форму, застеленную пергаментом. Выпекают при 200 °C около 15–20 минут до упругой текстуры. Готовый брауни немного остужают, сверху намазывают смесь мягкого творога с сахарозаменителем. Получается нежный, шоколадный и очень уютный десерт — без лишних калорий и магазинных соблазнов.

Ранее мы делились рецептом на День влюбленных. Печем пирожные «Сердечки»: простой рецепт к чаю, который поднимает настроение всем.

Проверено редакцией
Читайте также
Эта курица в соусе с паприкой и сладким перцем стала нашим любимым ужином — готовится в одной сковороде
Общество
Эта курица в соусе с паприкой и сладким перцем стала нашим любимым ужином — готовится в одной сковороде
Пеку каждые выходные и просят еще — все дело в начинке: блины с жюльеном
Общество
Пеку каждые выходные и просят еще — все дело в начинке: блины с жюльеном
Банан, горсть овсянки и 1 яйцо — эти печеньки хочется печь снова и снова. Простой рецепт без сахара
Общество
Банан, горсть овсянки и 1 яйцо — эти печеньки хочется печь снова и снова. Простой рецепт без сахара
Банановые маффины без сахара: полезный и вкусный десерт
Семья и жизнь
Банановые маффины без сахара: полезный и вкусный десерт
Полосатое чудо: мраморный десерт «Зебра» без муки и с апельсиновой ноткой
Семья и жизнь
Полосатое чудо: мраморный десерт «Зебра» без муки и с апельсиновой ноткой
банан
какао
простой рецепт
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Недоговороспособна»: политолог о затягивании Зеленским мирных переговоров
Военные эксперты разоблачили провал украинской ракеты
Мошенники придумали способ обмана россиян с помощью «подарков»
«На грани катастрофы»: Кличко забил тревогу из-за обстановки в Киеве
В Таиланде перевернулся автобус с полусотней пассажиров
В Турции появилось плавучее отделение банка
Более 10 человек пострадали после взрыва на карнавале
Россиянам напомнили, почему 15 февраля нельзя убираться и унывать
В Раде высмеяли выступление Зеленского в Мюнхене
Стало известно, на что осмелилась Финляндия у российских границ
В России заканчивается эра микрозаймов «за пять минут»
Поезд проехал по упавшей на рельсы пенсионерке
Петунии цветут до заморозков — секретная подкормка в марте: дрожжи и аквариумная вода для пышных кустов
Ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги
Депутат Рады сравнил Зеленского с «бешеной макакой»
В ВСУ начали вербовать женщин из Латинской Америки
МИД России дал Украине одно обещание касаемо дня голосования
Силы ПВО уничтожили 88 дронов ВСУ над российскими регионами за два часа
Юрист назвала пять причин для отказа банка вернуть деньги со вклада
Песков заявил о популярности Путина среди россиян всех возрастов
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.