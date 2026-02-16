Пышные и без дрожжей: оладьи на кефире с бананом — вкуснейшие и простые

Нежные, воздушные и с лёгким банановым ароматом — эти оладушки получаются особенно мягкими и вкусными. Готовятся быстро, без дрожжей и долгого ожидания, а результат радует всю семью с первой партии. Идеальный вариант для завтрака, перекуса или уютного чаепития.

Ингредиенты (примерно на 18 шт.): кефир — 500 мл, яйцо — 1 шт., банан — 1 спелый, соль — 1/2 ч. л., сахар — 1 ст. л., ванилин — по вкусу, сода — 1/2 ч. л., мука — 400–450 г, растительное масло — для жарки.

В миску наливают слегка подогретый кефир, добавляют яйцо, соль, сахар и ванилин, хорошо перемешивают. Банан разминают вилкой в пюре и вводят в тесто. Постепенно подсыпают муку, замешивая густую массу, которая медленно стекает с ложки. Перед жаркой вмешивают соду, заранее смешанную с небольшим количеством муки, и больше тесто не перемешивают. На сковороде разогревают масло, убавляют огонь и выкладывают оладьи ложкой. Обжаривают с двух сторон до золотистой корочки, вторую сторону лучше довести под крышкой, чтобы они хорошо пропеклись внутри. Подают горячими — со сметаной, мёдом, вареньем или шоколадным соусом.

