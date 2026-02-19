Зимняя Олимпиада — 2026
Обычные сырники больше не в чести: делаю творожные оладьи на кефире — вот это вкуснотища без забот

Готовлю их за считаные минуты, без возни с формированием и лишней мукой. Получаются мягкие, пышные и нежные, с румяной корочкой и сливочным вкусом — исчезают со стола моментально. Эти оладьи — идеальный завтрак или перекус: не опадают, не забиваются и всегда удаются даже у новичков. Мягкие внутри, воздушные и ароматные, они отлично сочетаются с медом, вареньем, сметаной и свежими ягодами — настоящее домашнее удовольствие к чаю.

Ингредиенты: творог — 200 г, кефир — 200 мл, яйца — 2 шт., сахар — 2–3 ст. л., соль — щепотка, ваниль — по желанию, сода — 1/2 ч. л., мука — 180–220 г, растительное масло — для жарки.

Творог разминают вилкой или пробивают блендером, добавляют яйца, сахар, соль и ваниль, вливают кефир и хорошо перемешивают. Всыпают соду, постепенно подмешивают муку до консистенции густой сметаны. Тесто выкладывают ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарят на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Готовые оладьи выкладывают на салфетку и сразу подают горячими. Получается быстро, просто и так вкусно, что к обычным сырникам возвращаться уже не хочется.

Ранее мы делились рецептом блинчиков «Ажур». Мешаем стакан муки и стакан кефира — и получаются тонкие кружевные красавцы.

