Блинчики «Ажур»: мешаем стакан муки и стакан кефира — и получаются тонкие кружевные красавцы

Иногда самый простой рецепт оказывается самым удачным. Всего стакан муки и стакан кефира — и на сковороде появляются тонкие, эластичные и по-настоящему ажурные блинчики с красивыми дырочками. Они не рвутся, легко переворачиваются и подходят для любых начинок — от сладких до соленых. Получаются с первого раза, даже если вы печете блины нечасто.

Ингредиенты: 1 яйцо, 1 стакан муки, 1 стакан кефира, ½ стакана кипятка, ½ ч. л. соды, 1 ст. л. сахара, 4 ст. л. растительного масла (в тесто).

Яйцо взбивают с сахаром, добавляют кефир и перемешивают. Всыпают муку и доводят тесто до однородности без комочков. Соду растворяют в кипятке и тонкой струйкой вливают в тесто, быстро перемешивая — именно этот шаг делает блины ажурными. В конце добавляют растительное масло. Жарят на хорошо разогретой сухой сковороде до румяности с двух сторон.

Секреты: тесто должно быть как жидкая сметана; сковорода — максимально горячей; первый блин всегда пробный, чтобы понять консистенцию. Если нужно, добавьте ложку воды или муки.

