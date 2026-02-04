Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 13:25

Оладьи «Пицца» на сковороде — сытный завтрак за 15 минут: просто, но все в восторге

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется пиццу, но нет времени возиться с тестом — выручают эти оладьи. Румяные, мягкие внутри и с тянущимся сыром, они готовятся быстро и всегда исчезают со стола первыми. Оладьи «Пицца» отлично подходят для завтрака, перекуса или лёгкого ужина. Простой состав, минимум хлопот и насыщенный вкус — идеальный вариант на каждый день.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., кефир — 350 мл, мука — 250 г, сода — 0,5 ч. л., твёрдый сыр — 100 г, колбаса — 100 г, помидор — 1 шт., зелень — по вкусу, соль — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: яйца смешивают с кефиром, добавляют соду и муку, перемешивают до однородного теста без комочков. Колбасу и помидор нарезают мелкими кубиками, зелень измельчают. Добавляют начинку и тёртый сыр в тесто, солят и перемешивают. Ложкой выкладывают массу на разогретую сковороду с маслом и обжаривают на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Подают горячими — со сметаной, кетчупом или чесночным соусом, пока сыр ещё тянется.

Ранее мы делились рецептом вместо бургеров и шаурмы. Пита — новая любовь. Кармашки с картошкой и ветчиной — просто и вкусно.

Проверено редакцией
Читайте также
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто
Общество
Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто
Только снимешь со сковороды — их нет: волшебные оладушки — мягкие внутри, с шоколадом и без лишней возни
Общество
Только снимешь со сковороды — их нет: волшебные оладушки — мягкие внутри, с шоколадом и без лишней возни
Вместо сырников и запеканок из творога готовлю пиццу: тесто — супер, сочетается со всеми начинками
Общество
Вместо сырников и запеканок из творога готовлю пиццу: тесто — супер, сочетается со всеми начинками
Ленивую пиццу делаю так: тостовый хлеб и вкусная начинка — простой рецепт на 10 минут
Общество
Ленивую пиццу делаю так: тостовый хлеб и вкусная начинка — простой рецепт на 10 минут
оладьи
панкейки
пицца
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог назвала главную ошибку худеющих с помощью спорта
Минфин увеличит объем продаж валюты и золота
«Высокие ставки»: аналитик оценил формат переговоров по Украине в ОАЭ
Стало известно, где могут похоронить убитого сына Каддафи
Лепс и Киба скрывали от поклонников правду о расставании
Дети попались на уловки мошенников в онлайн-играх
Глава РАН оценил пользу генетических тестов
Патруль Росгвардии поймал скрывавшегося от следствия вора-рецидивиста
В России раскритиковали введение журнала для записи конфликтов в школах
Захарова раскрыла значение скандала с Эпштейном и детьми на Западе
В ГД ответили, введут ли запрет на соцсети для детей из-за участившихся ЧП
«Как бы не сопротивлялась»: в России раскрыли, кому достанется Гренландия
Нашествие «Жуков», удар по МФЦ, HIMARS и «Нептуны»: как ВСУ атакуют РФ
В Совфеде назвали причину частых нападений в школах
В МИД России выступили с важным заявлением о планах НАТО
Стало известно, как избежать проблем на работе из-за транспортного коллапса
Американское побережье содрогнулось от мощного взрыва
Свыше 80 детей вернули в Узбекистан из России в 2025 году
Концерт Долиной рискует пройти в полупустом зале
Полицейский ответил, как изменился уровень преступности в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.