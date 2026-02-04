Оладьи «Пицца» на сковороде — сытный завтрак за 15 минут: просто, но все в восторге

Когда хочется пиццу, но нет времени возиться с тестом — выручают эти оладьи. Румяные, мягкие внутри и с тянущимся сыром, они готовятся быстро и всегда исчезают со стола первыми. Оладьи «Пицца» отлично подходят для завтрака, перекуса или лёгкого ужина. Простой состав, минимум хлопот и насыщенный вкус — идеальный вариант на каждый день.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., кефир — 350 мл, мука — 250 г, сода — 0,5 ч. л., твёрдый сыр — 100 г, колбаса — 100 г, помидор — 1 шт., зелень — по вкусу, соль — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: яйца смешивают с кефиром, добавляют соду и муку, перемешивают до однородного теста без комочков. Колбасу и помидор нарезают мелкими кубиками, зелень измельчают. Добавляют начинку и тёртый сыр в тесто, солят и перемешивают. Ложкой выкладывают массу на разогретую сковороду с маслом и обжаривают на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Подают горячими — со сметаной, кетчупом или чесночным соусом, пока сыр ещё тянется.

