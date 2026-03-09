Два стакана кефира и никаких яиц: нежные оладьи — тесто пузырится при жарке, как дрожжевое

Два стакана кефира и никаких яиц: нежные оладьи — тесто пузырится при жарке, как дрожжевое

С этим рецептом для приготовления нежных оладий вам понадобятся два стакана кефира и никаких яиц. Секрет их пышности — в правильном сочетании кефира и соды, которые создают пузырьки, делающие тесто легким и пористым. Оно пузырится при жарке, как дрожжевое!

Для приготовления понадобится: 2 стакана кефира (комнатной температуры), 2 стакана муки, 1 ч. л. соды (без горки), 2 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, растительное масло для жарки.

Рецепт: в глубокой миске смешайте кефир, сахар и соль. Всыпьте муку и соду, тщательно перемешайте венчиком до однородности — тесто должно получиться консистенции густой сметаны, без комочков. Не перемешивайте слишком долго, чтобы не разрушить пузырьки. Дайте тесту постоять 10–15 минут. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, оставляя расстояние между оладьями. Жарьте на среднем огне под крышкой по 2 минуты с каждой стороны.

Ранее стало известно, как приготовить бюджетный чизкейк на йогурте.