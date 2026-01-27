Такие блинчики ем на Масленицу и не толстею: пышненькие, вкусные, на кефире

На Масленицу совсем не обязательно отказываться от блинов, даже если вы следите за фигурой. Эти ПП-блинчики на кефире получаются мягкими, пышными и в аппетитную дырочку, а калорийность у них минимальная — около 98 ккал на 100 граммов. Ем их спокойно и без чувства вины. Главный секрет — отсутствие муки. Вместо нее используется кукурузный крахмал, который делает блинчики нежными и одновременно держит форму.

Для приготовления 8–10 блинчиков понадобится: обезжиренный кефир — 250 мл, кукурузный крахмал — 30 г, яйца — 2 шт., соль — 1/3 ч. л., сахарозаменитель — по вкусу, сода — 1/2 ч. л., уксус 9% — 1 ч. л. (по желанию), масло для жарки — 1 ч. л.

В миске смешивают все сухие ингредиенты. Отдельно взбивают яйца с кефиром и постепенно соединяют с сухой смесью, тщательно размешивая венчиком. В самом конце при необходимости добавляют уксус и сразу приступают к выпечке. Блинчики жарят на хорошо разогретой антипригарной сковороде, слегка смазанной маслом. Тесто само образует пузырьки, а готовые блины получаются мягкими, пышными и очень вкусными — идеальный вариант для легкой Масленицы.

