Беру 100 г сыра и яйцо: вкуснейшие бублики — в них можно упаковать любую начинку

Беру 100 г сыра и яйцо: вкуснейшие бублики — в них можно упаковать любую начинку

Эти бублики я пеку, когда хочется чего-то быстрого и универсального. Основа простая — всего 100 граммов сыра и одно яйцо, а дальше можно фантазировать бесконечно. Бублики получаются с хрустящей корочкой и мягкой серединкой, а самое удобное — их можно разрезать и легко «спрятать» начинку: ломтик ветчины, кусочек сосиски, ложку творожного сыра или даже сладкую пасту. Отличный вариант и к завтраку, и к перекусу, и к чаю.

Ингредиенты: творог 9% — 200 г, твёрдый сыр — 100 г, яйцо — 1 шт., пшеничная мука — 80 г, разрыхлитель — ½ ч. л., соль — ½ ч. л., паприка — ½ ч. л., кунжут, мак или семечки — для посыпки, растительное масло — для смазывания.

Как готовлю: сыр натираю на мелкой тёрке и смешиваю с творогом. Добавляю яйцо, соль и паприку. Всыпаю муку с разрыхлителем и замешиваю мягкое, не липкое тесто. Деллю его на 8 частей. Каждую часть раскатываю в колбаску толщиной около 2 см, при желании кладу внутрь начинку и соединяю концы, формируя бублик. Выкладываю на противень с пергаментом, слегка смазываю растительным маслом или яйцом и посыпаю семенами. Выпекаю при 180 °C 20–25 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились простым рецептом из копеечной банки консервов. Рыбная намазка на хлеб из 3 продуктов — некалорийная, много белка и обалденный вкус.