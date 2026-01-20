Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 12:30

Не проходите мимо этой копеечной банки консервов: рыбная намазка на хлеб из 3 продуктов — некалорийная, много белка и обалденный вкус

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Многие проходят мимо этой банки в магазине и даже не вспоминают о ней — а зря. В обычных сардинах без масла всего около 150 калорий, зато много полноценного белка, который отлично насыщает. Стоит добавить к ним всего несколько простых ингредиентов — и получается нежная, вкусная рыбная намазка, которая легко заменит завтрак или перекус и совсем не ударит по фигуре.

Ингредиенты: сардины без масла — 1 банка, яйца — 2 шт., плавленый сыр — 60 г, греческий йогурт — 2–3 ст. ложки, зеленый лук — небольшой пучок.

Приготовление: сардины перекладываю в миску, лишнюю жидкость сливаю и разминаю рыбу вилкой. Плавленый сыр натираю на мелкой терке и добавляю к сардинам. Вареные яйца тоже натираю и отправляю в общую массу. Зеленый лук мелко нарезаю и вмешиваю в намазку. Добавляю греческий йогурт и тщательно перемешиваю до однородной кремовой консистенции. Намазываю на тосты, подсушенный хлеб или хлебцы и подаю сразу. Легко, вкусно и без лишних калорий — отличный вариант, который всегда выручает.

Ранее мы делились рецептом салата «Зимний» с селедкой. Все возвращаются за добавкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру майонез и готовлю кексы за 20 минут: простой рецепт с многочисленными версиями начинок
Общество
Беру майонез и готовлю кексы за 20 минут: простой рецепт с многочисленными версиями начинок
Медовик «Бабушкин секрет»: тончайшие коржи и простой крем из сливок. Получается всегда, а вкус — как в детстве
Общество
Медовик «Бабушкин секрет»: тончайшие коржи и простой крем из сливок. Получается всегда, а вкус — как в детстве
Лавровый лист на максимум: как заморозка превращает обычную приправу в ароматную бомбу
Общество
Лавровый лист на максимум: как заморозка превращает обычную приправу в ароматную бомбу
Если нет бутербродницы: горячие сэндвичи на сковороде — три классные начинки и секрет с гнетом
Общество
Если нет бутербродницы: горячие сэндвичи на сковороде — три классные начинки и секрет с гнетом
Эти бутерброды хоть куда: намазка-выручалочка из яиц — делаем за 5 минут, а сметают со стола первыми
Общество
Эти бутерброды хоть куда: намазка-выручалочка из яиц — делаем за 5 минут, а сметают со стола первыми
бутерброды
намазки
консервы
сардины
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров высказался о членстве Армении в ЕС и в ЕАЭС
Лавров обрушился на Макрона из-за хамского тона в адрес России
Продюсер ответил, почему гонорары Лепса снизились на миллионы рублей
«Без обид»: Лавров предложил «укоротить» Великобританию
Лавров подтвердил желание США возобновить диалог по Арктике
Мальчика насмерть раздавило в танке у исторического музея в Якутске
«Равноценно самоубийству»: член СВОП о последствиях выхода Молдавии из СНГ
Лавров оценил отношения России и Италии
Готовим как шеф: мясо по-кремлевски с картофельными дольками
«Очень отвлекает»: Лаврова сбили во время пресс-конференции
Риелтор назвал главную угрозу для застройщиков в 2026 году
Европеист ответил, почему Трамп решил публично унизить Макрона
Быстрые пироги из готового теста: 10 лучших рецептов на любой вкус
«Никогда не гнался за модой»: Лисовец о создателе Valentino
Песков ответил на решение Молдавии выйти из СНГ
Что будет с рублем? Курс сегодня, 20 января, что с долларом, евро и юанем
Депутат озвучил позицию России по Ближнему Востоку на фоне нападок Трампа
Ресторатор объяснил, почему в Москве закрываются заведения
ЦБ раскрыл новую схему мошенников с освобождением от долгов
«Мы в курсе»: Песков высказался о переговорах США, ЕС и Киева по Украине
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.