Не проходите мимо этой копеечной банки консервов: рыбная намазка на хлеб из 3 продуктов — некалорийная, много белка и обалденный вкус

Многие проходят мимо этой банки в магазине и даже не вспоминают о ней — а зря. В обычных сардинах без масла всего около 150 калорий, зато много полноценного белка, который отлично насыщает. Стоит добавить к ним всего несколько простых ингредиентов — и получается нежная, вкусная рыбная намазка, которая легко заменит завтрак или перекус и совсем не ударит по фигуре.

Ингредиенты: сардины без масла — 1 банка, яйца — 2 шт., плавленый сыр — 60 г, греческий йогурт — 2–3 ст. ложки, зеленый лук — небольшой пучок.

Приготовление: сардины перекладываю в миску, лишнюю жидкость сливаю и разминаю рыбу вилкой. Плавленый сыр натираю на мелкой терке и добавляю к сардинам. Вареные яйца тоже натираю и отправляю в общую массу. Зеленый лук мелко нарезаю и вмешиваю в намазку. Добавляю греческий йогурт и тщательно перемешиваю до однородной кремовой консистенции. Намазываю на тосты, подсушенный хлеб или хлебцы и подаю сразу. Легко, вкусно и без лишних калорий — отличный вариант, который всегда выручает.

