Сначала все в шоке от сочетания, потом не могут оторваться: салат «Зимний» с селедкой — и все возвращаются за добавкой

Самые удачные салаты — те, что собираются из простых продуктов, но в итоге дают неожиданный вкус. Салат «Зимний» именно такой. Соленая селедка, сладковатое яблоко и отварные овощи создают очень гармоничное сочетание — свежо, сытно и по-домашнему уютно. Я готовлю его и в обычные дни, и к праздничному столу — исчезает он всегда одинаково быстро.

Ингредиенты: филе сельди — 300 г, отварной картофель — 2 шт., вареная морковь — 2 шт., соленый огурец — 1 шт., яблоко — 1 шт., зелень — 2–3 веточки, майонез — по вкусу, смесь перцев — по вкусу.

Приготовление: все овощи заранее отварите и полностью остудите. Яблоко очистите от кожуры и семенной коробочки — так салат получится нежнее. Сельдь, картофель, морковь, соленый огурец и яблоко нарежьте аккуратными кубиками одного размера — это важно и для вкуса, и для внешнего вида. Сложите все ингредиенты в салатницу, слегка поперчите, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте свежей зеленью. По желанию дайте салату постоять 15–20 минут — вкус станет еще более цельным.

