15 января 2026 в 12:15

Кто бы подумал, что из банки консервы получится шедевр: салат с грибами и сардинами — оригинальный вкус со свежей ноткой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Кто бы подумал, что из банки консервы получится шедевр! Этот салат приятно удивляет с первой ложки: он лёгкий, сбалансированный и совсем не надоедает. Обжаренные грибы, нежные сардины, хрустящие огурчики и яйца создают удачное сочетание вкусов и текстур. Готовится просто, а выглядит достойно даже на праздничном столе.

Ингредиенты: сардины в масле — 1 банка, яйца — 4 шт., лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., шампиньоны — 400 г, маринованные огурцы — 2 шт., майонез — по вкусу, твёрдый сыр — по вкусу.

Приготовление: шампиньоны нарежьте крупными ломтиками и обжарьте до золотистости. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной тёрке и обжарьте вместе до мягкости. Важно: перед добавлением в салат дайте овощам немного остыть и обязательно избавьтесь от лишнего масла, чтобы салат не получился тяжёлым. Маринованные огурцы нарежьте соломкой и дайте стечь лишней жидкости. Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Сардины разомните вилкой, аккуратно удалив крупные кости. Сборка салата слоями: первым слоем выложите обжаренные грибы, слегка смажьте майонезом. Далее распределите половину яиц, натёртых на крупной тёрке, снова тонкий слой майонеза. Затем выложите огурцы. Следующий слой — сардины, поверх них — обжаренные лук с морковью. Сделайте сеточку из майонеза. Сверху выложите оставшиеся яйца, смажьте майонезом, а непосредственно перед подачей посыпьте мелко натёртым сыром, чтобы он не подсох. Украсьте зеленью и ломтиками огурца.

Ранее мы делились рецептом «Корабликов» из картошки и сала с огуречным соусом. Простой рецепт домашней вкуснятины.

Проверено редакцией
