Вкусно даже с растворимым: три модных рецепта кофе для дома — апельсиновый, коричный и карамельный

Растворимый кофе может быть не только «на бегу». Если добавить пару ароматных ингредиентов, он легко превращается в модный напиток из кофейни. Эти рецепты подойдут для дома и не требуют техники — все просто и быстро. А если у вас есть возможность сварить кофе, то получится еще вкуснее.

Апельсиновый раф за 5 минут. На 1 порцию: 1 ч. л. растворимого кофе, 100 мл молока, 50 мл воды, 1 ч. л. сахара или ванильного сиропа, щепотка ванили, немного апельсиновой цедры. В турке или небольшой кастрюле смешайте кофе, сахар, ваниль и апельсиновую цедру. Добавьте воду и молоко, прогрейте на слабом огне, не доводя до кипения. Снимите с плиты и взбейте венчиком или погружным блендером до легкой пенки. Подавайте горячим.

Карамельный кофе с соленой ноткой. На 1 порцию: 1 ч. л. растворимого кофе, 150 мл молока, 1 ст. л. карамельного сиропа, щепотка морской соли. Растворите кофе в небольшом количестве горячей воды. Добавьте карамельный сироп и буквально пару кристаллов соли — она подчеркнет сладость. Молоко подогрейте, взбейте до пены и соедините с кофе. По желанию украсьте карамелью.

Пряный кофе с кардамоном и корицей. На 1 порцию: 1 ч. л. растворимого кофе, 150 мл горячей воды, 1 ч. л. сахара или меда, щепотка корицы, щепотка молотого кардамона. Смешайте кофе, сахар, корицу и кардамон, залейте горячей водой и хорошо размешайте. Дайте напитку настояться 1–2 минуты, затем подавайте. По желанию можно добавить немного теплого молока.

