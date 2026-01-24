Уютный и полезный напиток для зимы — готовим золотое молоко вместо кофе и горячего шоколада

Напиток покоряет не только пользой, но и эстетикой. Благодаря куркуме он приобретает потрясающий солнечно-золотистый, почти магический цвет. А если взбить его с небольшим количеством кокосового молока, он покроется нежной, бархатистой пенкой. Пить такой напиток — чистое удовольствие!

Для основы (пасты) или быстрого способа: в сотейник наливаю молоко (250–300 мл) — коровье, миндальное, кокосовое или овсяное. Добавляю 1 ч. л. молотой куркумы, 1/2 ч. л. молотого имбиря (или кусочек свежего, натертого), щепотку молотой корицы, щепотку кардамона и черного перца (по желанию, для усвоения куркумы).

На среднем огне, постоянно помешивая, довожу смесь почти до кипения, но не кипячу. Убавляю огонь до минимального и томлю 5–7 минут, чтобы специи раскрыли свой аромат.

Снимаю с огня, процеживаю через ситечко (если использовался свежий имбирь). Добавляю мед, кленовый сироп или другой подсластитель по вкусу (1–2 ч. л.). Для более кремовой текстуры можно добавить 1 ч. л. кокосового масла и взбить блендером до появления пенки. Переливаю в чашку и сразу подаю. По желанию украшаю щепоткой корицы или куркумы.

Совет: можно заранее приготовить густую пасту из куркумы, смешав 1/4 ст. куркумы с 1/2 ч. л. молотого черного перца и 1/2 ст. воды. Варить на медленном огне 5–7 минут до пастообразной консистенции. Хранить в холодильнике и добавлять по 1 ч. л. на чашку теплого молока.

