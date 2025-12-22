Пригоревшая кастрюля как новая: 5 простых способов очистки без химии и повреждений поверхности

Есть несколько простых и безопасных способов, которые помогут вернуть кастрюле чистоту без агрессивной химии и соскабливания металлической щеткой.

Если варенье пригорело, сначала переливают его в чистую емкость, а кастрюлю заливают водой. Свежий нагар легко размягчается с помощью соды, уксуса или моющего средства. Уксусный метод: вода и уксус 1:1, прокипятить 5 минут, оставить и аккуратно удалить остатки деревянной лопаткой. Сода: сделать пасту с водой, оставить на 15 минут и протереть.

Кока-кола и раствор с лимонной кислотой тоже отлично размягчают загрязнения, а для особо сложных случаев используют натертый картофель с содой. Все методы сохраняют посуду целой и блестящей, а чистка занимает всего 15–20 минут.

