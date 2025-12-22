Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 17:00

Пригоревшая кастрюля как новая: 5 простых способов очистки без химии и повреждений поверхности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Есть несколько простых и безопасных способов, которые помогут вернуть кастрюле чистоту без агрессивной химии и соскабливания металлической щеткой.

Если варенье пригорело, сначала переливают его в чистую емкость, а кастрюлю заливают водой. Свежий нагар легко размягчается с помощью соды, уксуса или моющего средства. Уксусный метод: вода и уксус 1:1, прокипятить 5 минут, оставить и аккуратно удалить остатки деревянной лопаткой. Сода: сделать пасту с водой, оставить на 15 минут и протереть.

Кока-кола и раствор с лимонной кислотой тоже отлично размягчают загрязнения, а для особо сложных случаев используют натертый картофель с содой. Все методы сохраняют посуду целой и блестящей, а чистка занимает всего 15–20 минут.

Ранее сообщалось, что иногда после запекания кажется, что противень уже не спасти: жир въедается, темнеет и никак не поддается обычным средствам. Но есть быстрый и недорогой способ, который позволяет вернуть кухонной утвари прежний блеск без агрессивной химии.

Проверено редакцией
Читайте также
Не выбрасывайте старые кастрюли: гениальные идеи для дачи и дома
Общество
Не выбрасывайте старые кастрюли: гениальные идеи для дачи и дома
Этот маленький предмет избавит от большой проблемы: как очистить кастрюли от старых загрязнений
Общество
Этот маленький предмет избавит от большой проблемы: как очистить кастрюли от старых загрязнений
Листья домашних растений блестят как новые: простой способ с лимонной кислотой без химии и затрат
Общество
Листья домашних растений блестят как новые: простой способ с лимонной кислотой без химии и затрат
«Андрюха, у нас глухарь!», или Куда ехать для зимней охоты на пернатую дичь
Семья и жизнь
«Андрюха, у нас глухарь!», или Куда ехать для зимней охоты на пернатую дичь
Белая посуда как новая без химии: проверенные способы отбеливания для сияющей чистоты на кухне
Общество
Белая посуда как новая без химии: проверенные способы отбеливания для сияющей чистоты на кухне
кастрюли
советы
посуда
чистота
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле сделали заявление после убийства генерала Сарварова
«Она полыхнет»: в СФ резко отреагировали на вариант США контроля над ЗАЭС
Идеальная тишина: как выбрать окна для молодой семьи
Рак легких, «Тайны следствия», просьба Жигунова: как живет Дмитрий Поднозов
Следствие просит суд арестовать известного иноагента
«Почему они до сих пор живы?»: Миронов призвал ответить на теракты Киева
Мягкая дисциплина: как одежда формирует привычки и рабочий настрой
«Могилу копать будешь своему другу»: электрик застрелил девять человек
«Эти деньги заработала на своем горбу»: продюсер о сочувствии к Долиной
Условка за нападение с топором: суд оставил Михаила Хубутия на свободе
«Мы не хотим ничего запрещать»: Буцкая о блокировке Roblox в России
Экс-министру торговли Подмосковья вынесли приговор за нападение с топором
В Госдуме раскрыли, ждать ли возвращения пива на стадионы к Новому году
«Разные ситуации»: в Госдуме оценили налог на бездетность
У звезды сериалов «Тайны следствия» обнаружили рак с метастазами в мозг
ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар
«Яндекс» ведет переговоры о продаже крупнейшего автомобильного портала
Сладков ответил на главный вопрос о мобилизации в 2026 году в рамках СВО
Работодатели пожаловались на массовую некомпетентность соискателей
Психиатр предупредил об опасности недобросовестных психологов
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.