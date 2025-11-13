Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 14:30

Не выбрасывайте старые кастрюли: гениальные идеи для дачи и дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кажется, что старая потускневшая кастрюля годится только на выброс, но это не так. На своей даче я нашла для них столько применений, что теперь жалею каждую выброшенную когда-то вещь. Эти идеи помогают не только сэкономить, но и добавить участку уюта и индивидуальности.

Из большой эмалированной кастрюли можно сделать очаровательный умывальник, просто врезав в нее краник и покрасив в яркий цвет. Без дырочек она станет удобным контейнером для компоста, приманивающим червей, а если просверлить в дне дренаж — получится оригинальный цветочный горшок.

Даже крышки от кастрюль легко превращаются в веселый заборчик для клумбы или основу для садовой тележки. Такое второе дыхание жизни старой посуды делает дачу по-настоящему домашним и душевным местом.

Ранее сообщалось, что каждая хозяйка сталкивалась с неприятностью — подгоревшим вареньем или супом. Но не спешите расставаться с любимой кастрюлей! Есть отличный лайфхак, который спасет вашу помощницу без труда и нервов.

