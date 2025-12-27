Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 11:30

Для этого салата варить ничего не нужно: «Копна сена» за 30 минут — просто натерла, смешала и готово

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новый год — праздник, объединяющий самые разные вкусы и традиции, и для многих важно, чтобы на столе были не только роскошные, но и постные блюда. Салат «Копна сена» из тыквы с грибами по-корейски — это тот самый яркий, пикантный и очень оригинальный вариант, который не оставит равнодушным даже убеждённых мясоедов. Игра контрастов здесь беспроигрышна: сладковатая хрустящая тыква, маринованные опята с их лесным ароматом и огненная корейская приправа создают взрывной вкусовой букет. А благодаря соевому соусу, чесноку и кунжуту этот салат с лёгкостью заменит собой любую экзотическую закуску, став настоящим открытием новогодней ночи.

Тыкву (500 г) очистите от кожуры и семян, натрите на тёрке для корейской моркови длинной соломкой. Лук (200 г) нарежьте тонкими полукольцами. В сковороде разогрейте растительное масло (30 мл), обжарьте лук до золотистого цвета и мягкости. В глубокой миске смешайте натёртую тыкву, маринованные опята (200 г) и остывший обжаренный лук. Добавьте пропущенный через пресс чеснок (5 г), соевый соус (30 мл), приправу для моркови по-корейски (20 г), сахар (10 г), соль и чёрный перец по вкусу. Тщательно всё перемешайте, слегка помните руками, чтобы тыква пустила сок и лучше пропиталась. Дайте салату настояться при комнатной температуре 20-30 минут. Перед подачей посыпьте кунжутом (3 г). Для подачи можно выложить салат горкой, имитируя копну сена.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте скучный оливье! С яблоком он в 10 раз сочнее и вкуснее
Семья и жизнь
Забудьте скучный оливье! С яблоком он в 10 раз сочнее и вкуснее
Фишка новогоднего стола — слоёная «Настенька». Эта вкусная гора исчезнет до боя курантов
Общество
Фишка новогоднего стола — слоёная «Настенька». Эта вкусная гора исчезнет до боя курантов
«Цветочная поляна» — новогодняя сказка на столе. Салат, который манит яркими красками и свежим вкусом
Общество
«Цветочная поляна» — новогодняя сказка на столе. Салат, который манит яркими красками и свежим вкусом
Румяная курочка в пиве: попробуйте срочно! Простой рецепт
Семья и жизнь
Румяная курочка в пиве: попробуйте срочно! Простой рецепт
Как сделать творог из кислого молока: рецепт на скорую руку
Семья и жизнь
Как сделать творог из кислого молока: рецепт на скорую руку
салаты
закуски
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему гладкие ткани успокаивают, а рельефные — бодрят
В ДНР назвали главную причину бегства ВСУ в районе Гуляйполя
Удары по Украине сегодня, 27 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Экс-депутата Глущенко обязали возместить ущерб по делу о тройном убийстве
Самолеты НАТО заметили у российской границы
Карл III собирается «очаровать» Трампа впервые за почти 20 лет
Жители европейской страны стали чаще использовать дровяные печи
Залечь на дно в Славино: где будет жить Долина после изгнания из Хамовников
Сотрудники ДПС наткнулись на заблудившегося теленка посреди ночи
ЦБ призвали «притормозить» с обсуждением стратегии цифровой инфраструктуры
В Госдуме раскрыли, что будет с декретными выплатами работающим матерям
«800 тыс. смертей»: Европа стала рекордсменом по количеству алкоголиков
Грузовик насмерть сбил двух пешеходов в российском регионе
Идеи закусок, которые выделят вас в компании: закусываем ром правильно
Тирамису с мандарином и абсентом — ваш новый любимый рецепт
Названы новые симптомы охватившей Россию мышиной лихорадки
Салат из свеклы с чесноком по ГОСТу: точная рецептура и технология
Как приготовить настоящий оливье с говядиной по ГОСТу
Интерпол задержал на Пхукете беглого депутата-контрабандиста из Приморья
Госдума весной рассмотрит ряд мер по защите россиян от мошенников
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.