Для этого салата варить ничего не нужно: «Копна сена» за 30 минут — просто натерла, смешала и готово

Новый год — праздник, объединяющий самые разные вкусы и традиции, и для многих важно, чтобы на столе были не только роскошные, но и постные блюда. Салат «Копна сена» из тыквы с грибами по-корейски — это тот самый яркий, пикантный и очень оригинальный вариант, который не оставит равнодушным даже убеждённых мясоедов. Игра контрастов здесь беспроигрышна: сладковатая хрустящая тыква, маринованные опята с их лесным ароматом и огненная корейская приправа создают взрывной вкусовой букет. А благодаря соевому соусу, чесноку и кунжуту этот салат с лёгкостью заменит собой любую экзотическую закуску, став настоящим открытием новогодней ночи.

Тыкву (500 г) очистите от кожуры и семян, натрите на тёрке для корейской моркови длинной соломкой. Лук (200 г) нарежьте тонкими полукольцами. В сковороде разогрейте растительное масло (30 мл), обжарьте лук до золотистого цвета и мягкости. В глубокой миске смешайте натёртую тыкву, маринованные опята (200 г) и остывший обжаренный лук. Добавьте пропущенный через пресс чеснок (5 г), соевый соус (30 мл), приправу для моркови по-корейски (20 г), сахар (10 г), соль и чёрный перец по вкусу. Тщательно всё перемешайте, слегка помните руками, чтобы тыква пустила сок и лучше пропиталась. Дайте салату настояться при комнатной температуре 20-30 минут. Перед подачей посыпьте кунжутом (3 г). Для подачи можно выложить салат горкой, имитируя копну сена.

