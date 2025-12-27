Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 09:35

«Цветочная поляна» — новогодняя сказка на столе. Салат, который манит яркими красками и свежим вкусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Новогодний стол — это всегда ожидание чуда и красоты, и салат «Цветочная поляна» создан именно для этого. Он сочетает в себе нежнейшие слои: рассыпчатый рис, соленую красную рыбу, хрустящий огурец и маринованный лук, которые вместе создают идеальный баланс вкусов. Но главное — это его праздничный вид. Украшенный яркими «цветами» из яиц и изумрудным укропом, этот салат превращает обычную тарелку в настоящую весеннюю поляну посреди зимы, даря ощущение свежести, радости и волшебства.

Отварите 150 г круглозерного риса до готовности и заправьте 20 мл уксусной заправки для суши. 140 г красного лука нарежьте полукольцами и замаринуйте на 15 минут в смеси 30 мл 9% уксуса и щепотки сахара. Отварите 7 яиц и 200 г моркови, остудите и очистите. 180 г слабосоленого лосося и 200 г свежего огурца нарежьте мелкими кубиками. На дно салатника выложите 50 г салатных листьев. Далее формируйте слои, каждый слегка промазывая майонезом: первый — рис, второй — маринованный лук, третий — красная рыба, четвертый — огурец, пятый — натертая на мелкой терке морковь. Верхний слой сделайте из яичных белков, натертых на мелкой терке. Украсьте салат «цветами»: желтки разомните вилкой, сформируйте серединки, а лепестки сделайте из тонких ломтиков яичного белка. Посыпьте все рубленым укропом (40 г). Дайте салату пропитаться в холодильнике 1-2 часа.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

