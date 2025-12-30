Новый год — 2026
Самый любимый семейный салат с кальмарами «Звездопад» — нужны огурчик, яйцо и пара ложек икры

Этот салат — наше главное праздничное сокровище, рецепт которого передается из поколения в поколение. В нём идеально сочетается нежность отварных кальмаров, сочная хрусткость свежего огурца и сливочный вкус яиц, а щедрая россыпь красной икры превращает простое блюдо в волшебный «звездопад» на тарелке. Он лёгкий, изысканный и создаёт ощущение настоящего праздника.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свежемороженых кальмаров (тушки), 2 свежих огурца, 4 яйца, 100–120 г красной икры (можно использовать икру летучей рыбы), 4–5 столовых ложек майонеза, соль по вкусу, зелень для украшения.
Кальмаров разморозьте, очистите от плёнок. Варите в подсоленной кипящей воде ровно 2 минуты, затем резко охладите в ледяной воде. Остывшие тушки нарежьте тонкой соломкой. Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и натрите на крупной тёрке. Огурцы натрите на крупной тёрке и слегка отожмите лишний сок. В салатнике аккуратно смешайте кальмары, яйца и огурцы. Посолите по вкусу и заправьте майонезом. Выложите салат горкой на сервировочное блюдо. Сверху равномерно распределите красную икру, создавая эффект ночного неба со звёздами. Украсьте веточками укропа или петрушки. Подавайте сразу, наслаждаясь контрастом нежной основы и ярких икорных «всплесков».

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
