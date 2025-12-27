Новый год — 2026
Фишка новогоднего стола — слоёная «Настенька». Эта вкусная гора исчезнет до боя курантов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Салат «Настенька» получается очень сытным и ароматным, с интересным сочетанием текстур. Хрустящие грецкие орехи придают салату особую нотку, а чернослив добавляет сладковатый привкус. Этот салат прекрасно подойдёт как для праздничного стола, так и для повседневного меню.

Ингредиенты (на 6 порций): морковь — 500 грамм, грецкие орехи — 20 штук, репчатый лук — 500 грамм, шампиньоны — 1 килограмм, чернослив — 250 грамм, растительное масло для жарки, постный майонез по вкусу, соль и перец по вкусу.

Для приготовления салата сначала необходимо подготовить все ингредиенты. Морковь нужно очистить и натереть на крупной тёрке. Репчатый лук очистить и мелко нарезать. Шампиньоны тщательно помыть и нарезать. Чернослив замочить в кипятке, удалить из него косточки и нарезать соломкой. Грецкие орехи очистить от скорлупы и измельчить с помощью скалки.

Далее переходим к процессу обжарки. На сковороде с растительным маслом обжарить грибы вместе с половиной нарезанного лука в течение 5–7 минут. На второй сковороде обжарить оставшуюся часть лука вместе с тёртой морковью в течение 2–3 минут.

После обжарки можно приступать к сборке салата. Смешать морковь, лук, чернослив и измельчённые орехи, добавить по вкусу соль и перец. В салатницу выкладывать ингредиенты слоями: сначала грибы, затем немного майонеза, далее слой морковной смеси и снова майонез. При желании слои можно повторить.

Готовый салат украсить черносливом и измельчёнными орехами. Дать салату настояться в холодильнике 1–2 часа перед подачей.

