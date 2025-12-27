В ДНР назвали главную причину бегства ВСУ в районе Гуляйполя Кимаковский: бегство ВСУ в районе Гуляйполя связано с потерями от авиабомб

Солдаты 102-й отдельной бригады территориальной обороны Украины покинули свой штаб в Гуляйполе из-за больших потерь от ударов авиационными бомбами ФАБ, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС. По его словам, только в начале декабря бригада одномоментно потеряла несколько десятков военнослужащих, а ежедневные атаки наносят противнику потери от шести до 30 человек.

Причиной бегства 102-й бригады из штаба в Гуляйполе стали ФАБы и большие потери из-за них. Ежедневно по Гуляйполю прилетает по несколько ФАБов различной мощности и каждый раз потери противника составляют минимум шесть человек, а максимальное количество — почти 30, — говорится в сообщении.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Вооруженные силы Украины перебрасывают дополнительные подразделения к важнейшим городам Донбасса в связи с визитом украинского президента Владимира Зеленского в США. По его словам, таким образом глава Украины пытается ввести в заблуждение американского коллегу Дональда Трампа.

Кроме того, старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Валентин Первухин сообщил о пресечении в районе Гришино попытки прорыва украинских сил. По его данным, атаку проводили военнослужащие 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.