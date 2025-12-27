Российские военнослужащие группировки «Центр» пресекли попытку прорыва украинских подразделений в районе населенного пункта Гришино, сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Валентин Первухин. Он уточнил, что в операции участвовали солдаты 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Пресечена попытка прорыва подразделений 82-й десанто-штурмовой бригады ВСУ на юге-востоке населенного пункта Гришино, пытавшихся вернуть утраченные позиции, — сказал Первухин.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что бойцам ВС России удалось взломать линию обороны ВСУ, которая была создана еще в 2014 году. Он отметил, что российские солдаты для маскировки и укрытий активно используют удобные подвалы. При этом противник, по его словам, вынужден находиться в так называемых полевых норах. Сладков также сообщил, что украинские солдаты сейчас отступают. Отход происходит на Красноармейском и Димитровском направлениях в сторону Днепра.

До этого сообщалось, что за сутки в зоне своей ответственности военнослужащие российской группировки «Днепр» ликвидировали более 60 военных ВСУ. Боестолкновения произошли на территории Донецкой Народной Республики и в Запорожской области.