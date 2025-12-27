Пользователи Сети восхитились спортивной формой пережившего покушение Фицо

Поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо на роликах по тоннелю вызвала восхищение пользователей соцсетей, сообщает РИА Новости. Многие подписчики отметили отличную спортивную форму главы правительства, несмотря на пережитое в прошлом году покушение.

Фицо выложил в сеть видео, где катается на роликах по новому тоннелю в Словакии. Этот тоннель, строившийся около 30 лет и имеющий протяженность 7,5 километров, считается самым длинным в стране. Ролик быстро стал популярным, собрав тысячи комментариев и десятки тысяч реакций.

Господин премьер, вы отлично катаетесь на роликах, вы борец. <…> Роберт, желаю тебе счастливого Рождества и крепкого здоровья. Радуйся своим успехам. <…> Мое восхищение. Супер, — приводятся комментарии в соцсетях.

Покушение на Фицо было совершено после выездного заседания правительства в мае 2024 года. Раненый премьер упал на землю, охранники подняли его, погрузили в машину и увезли. Политика ранили в грудь и живот. К работе политик вернулся в июле 2024 года.

Ранее Фицо заявил, что страна не предоставит финансовую помощь на военные нужды Украины. Он обещал не поддержать выделение кредита Европейским Союзом для Киева в размере €90 млрд.