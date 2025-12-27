Бешеная лиса покусала мужчину и его собаку под Уфой

Бешеная лиса покусала мужчину и собаку в районе кафе «Отдых» под Уфой, заявил в беседе с UFA1.RU директор Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников. По его словам, зверь сцепился со сторожевым псом — это заметил охранник и принялся разнимать животных.

После схватки мужчина обнаружил на руках укусы, которые могла оставить как его собака, так и лиса. На место происшествия приехали специалисты «Пин и Пуф», выловили животное и отправили на карантин. Через пару часов лиса умерла.

Лису подобрали и изъяли в карантин. Там она погибла, но бешенство подтвердилось. Охранника нашли, собаку — нет, насколько мне известно. Мы (представители центра. — NEWS.ru) тоже поедем вакцинироваться от бешенства, — уточнил Стрельников.

