27 декабря 2025 в 13:15

Силовики скрутили аферистов, обворовывавших бойцов СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Калининградской области пресечена деятельность преступной группы, которая под видом помощи в сборе документов обманом получала доверенности на право распоряжения имуществом и деньгами, включая выплаты военнослужащим в зоне СВО, сообщили представители Следственного комитета РФ в Telegram-канале. Троим фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве по предварительному сговору.

Следственными органами СК России по Калининградской области трем жителям региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве внутренних дел России сообщили, что перед новогодними праздниками в стране резко возросла активность мошенников. Они маскируют свои действия под выгодные предложения, чтобы похитить деньги и персональные данные граждан, создавая фейковые страницы маркетплейсов с нереальными скидками, рассылая фишинговые ссылки и организуя ложные розыгрыши.

