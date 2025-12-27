Госдума весной рассмотрит ряд мер по защите россиян от мошенников Володин: ГД на весенней сессии обсудит пакет мер по противодействию мошенникам

В начале весенней сессии Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит новый законопроект, направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Как сообщает пресс-служба ГД, в 2025 году было принято 10 федеральных законов. Все они были направлены на противодействие киберпреступности.

Внесенную инициативу рассмотрим в начале сессии в приоритетном порядке, — отметил председатель ГД.

Он добавил, что за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием интернета и компьютерных технологий, сократилось на 10,8%. Число дистанционных краж уменьшилось на 23%. Количество случаев IT-мошенничества снизилось на 8,3%.

Ранее в МВД РФ сообщили о результатах работы оперативников Управления по борьбе с киберпреступностью. Им удалось не допустить хищения более 2,5 млрд рублей у граждан. Деньги планировалось похитить с помощью дистанционных мошеннических схем.