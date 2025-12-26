Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 14:11

Силовики назвали сумму, которую не дали забрать мошенникам у россиян

Сотрудники УБК МВД не дали мошенникам похитить 2,5 млрд рублей у россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Оперативники Управления по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД РФ не позволили мошенникам похитить более 2,5 млрд рублей у граждан в рамках дистанционных схем, сообщили в пресс-службе ведомства. Силовикам также удалось задержать 432 курьера, которые помогали доставлять похищенные средства.

Сумма предотвращенного ущерба превысила 2,5 млрд рублей. Задержано 432 курьера, причастных к транспортировке похищенных средств, — сообщили в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что в течение года совместная работа с региональными подразделениями позволила пресечь преступления в отношении свыше 10 тыс. потенциальных жертв.

Ранее в МВД сообщали, что для надежной защиты персональных учетных записей от действий злоумышленников необходимо использовать для каждого сервиса отдельный пароль и подключать двухфакторную аутентификацию. Ведомство также советует регулярно проверять, не оказался ли адрес электронной почты пользователя среди данных, скомпрометированных в результате различных утечек.

До этого юрист Кристина Воронина отмечала, что с приближением новогодних праздников активизировались мошенники, предлагающие елки так называемого «премиум»-качества по заниженным ценам. Она пояснила, что сезонные акции часто служат удобным прикрытием для обмана покупателей.

МВД
Россия
мошенники
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле оценили увеличение военного бюджета Японии
Погода в Москве в субботу, 27 декабря: ждать ли сильного холода и снегопада
Какие здания будут востребованы в 2035 году: прогнозы для девелоперов
Психиатр рассказал, как разные поколения празднуют Новый год
Песков отказался давать подробности о новых контактах России и США
В Кремле подтвердили намерения России и США продолжить диалог
Престарелый водитель автобуса чуть не убил восемь человек в Твери
В ЦБ рассказали о сроках ввода новых банкнот номиналом 1 тыс. рублей
Москвичам раскрыли, как долго продлится снегопад
Прокуратура помогла уволившимся строителям получить свыше 300 тыс. рублей
Умер влиятельный соратник Ким Чен Ына
Ученые предупредили о возобновлении вспышек на Солнце
В Петербурге диверсанта отправили за решетку по обвинению в трех терактах
Дерипаска стал президентом одной спортивной федерации
Силовики назвали сумму, которую не дали забрать мошенникам у россиян
В Минобороны Белоруссии раскрыли боевые возможности «Орешника»
Омбудсмен раскрыл истинную причину массовой ликвидации ресторанов в Москве
Появились кадры с места взрыва в сирийской мечети в Хомсе
Россиянам перечислили самые полезные продукты для перекуса
Вооруженный катаной «самурай» напал на завод в Японии
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.