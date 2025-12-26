Силовики назвали сумму, которую не дали забрать мошенникам у россиян Сотрудники УБК МВД не дали мошенникам похитить 2,5 млрд рублей у россиян

Оперативники Управления по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД РФ не позволили мошенникам похитить более 2,5 млрд рублей у граждан в рамках дистанционных схем, сообщили в пресс-службе ведомства. Силовикам также удалось задержать 432 курьера, которые помогали доставлять похищенные средства.

Сумма предотвращенного ущерба превысила 2,5 млрд рублей. Задержано 432 курьера, причастных к транспортировке похищенных средств, — сообщили в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что в течение года совместная работа с региональными подразделениями позволила пресечь преступления в отношении свыше 10 тыс. потенциальных жертв.

Ранее в МВД сообщали, что для надежной защиты персональных учетных записей от действий злоумышленников необходимо использовать для каждого сервиса отдельный пароль и подключать двухфакторную аутентификацию. Ведомство также советует регулярно проверять, не оказался ли адрес электронной почты пользователя среди данных, скомпрометированных в результате различных утечек.

До этого юрист Кристина Воронина отмечала, что с приближением новогодних праздников активизировались мошенники, предлагающие елки так называемого «премиум»-качества по заниженным ценам. Она пояснила, что сезонные акции часто служат удобным прикрытием для обмана покупателей.