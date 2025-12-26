Юрист дал нестандартный совет, как не попасться на удочку мошенников Юрист Пирогов: при получении заданий от незнакомцев нужно обратиться в полицию

Россиянам, которые получили подозрительные указания от незнакомых людей по телефону или в интернете, следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, мошенники нередко используют психологические угрозы для того, чтобы морально давить на своих жертв.

Никогда нельзя выполнять подозрительные указания от незнакомых людей по телефону или в интернете, особенно если речь идет о действиях, связанных с опасными предметами или незаконными действиями. Важно проверять информацию через официальные источники и консультации с близкими или правоохранительными органами перед любыми серьезными действиями. Мошенники часто используют психологическое давление, угрозы или обещания, чтобы заставить человека действовать на эмоциях. Необходимо всегда сохранять спокойствие и не поддаваться панике или страху, — пояснил Пирогов.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что правоохранители задержали в Ставрополе 18-летнюю девушку, которая после обмана телефонными мошенниками готовила теракт против офицера Минобороны России. Подозреваемая попала под влияние злоумышленников, напугавших ее уголовным преследованием.