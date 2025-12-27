Россиянам рассказали, когда лучше пить кофе Гастроэнтеролог Белоусов: кофе нужно пить между 9:30 и 11:30 утра

Кофе нужно пить между 9:30 и 11:30 утра, а не сразу после пробуждения, заявил гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По его словам, которые передает Lenta.ru, в это время уровень кортизола естественно снижается.

Оптимальным временем для первой чашки кофе считается промежуток между 9:30 и 11:30 утра, когда уровень кортизола естественно снижается. В этот момент кофеин наиболее эффективно поддерживает концентрацию и работоспособность, не вмешиваясь в физиологические ритмы кортизола, — рассказал врач.

Белоусов отметил, что употребление кофе на голодный желудок иногда бывает рискованным. Специалист подчеркнул, что данный напиток активизирует выделение желудочной кислоты, способствуя обострению симптомов заболеваний желудочно-кишечного тракта, включая гастрит, ГЭРБ и язву желудка. Медик рекомендовал употреблять кофе спустя полчаса-час после приема пищи.

Ранее диетолог, нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион заявила, что обычному человеку лучше ограничиться двумя чашками кофе в день. По ее словам, люди с высокой скоростью метаболизма кофеина могут выпить и больше — до пяти-шести чашек.