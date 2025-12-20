Россиянам раскрыли, сколько чашек кофе можно выпить за день

Обычному человеку лучше ограничитmся двумя чашками кофе в день, заявила диетолог, нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион. По ее словам, которые передает Lenta.ru, люди с высокой скоростью метаболизма кофеина могут выпить и больше — до пяти-шести чашек.

Организму требуется от 2,5 до пяти часов, чтобы полностью «переработать» кофеин. Люди с высокой скоростью метаболизма этого вещества при отсутствии противопоказаний могут позволить себе выпить до пяти-шести чашек кофе в день, всем остальным лучше ограничиваться одной-двумя чашками бодрящего напитка утром, — рассказала Литвинова-Гразион.

