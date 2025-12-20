Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 11:18

Россиянам раскрыли, сколько чашек кофе можно выпить за день

Диетолог Литвинова-Гразион: в день можно выпить не более двух чашек кофе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Обычному человеку лучше ограничитmся двумя чашками кофе в день, заявила диетолог, нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион. По ее словам, которые передает Lenta.ru, люди с высокой скоростью метаболизма кофеина могут выпить и больше — до пяти-шести чашек.

Организму требуется от 2,5 до пяти часов, чтобы полностью «переработать» кофеин. Люди с высокой скоростью метаболизма этого вещества при отсутствии противопоказаний могут позволить себе выпить до пяти-шести чашек кофе в день, всем остальным лучше ограничиваться одной-двумя чашками бодрящего напитка утром, — рассказала Литвинова-Гразион.

Ранее нутрициолог Анастасия Самойлова призвала не сочетать соленья и шампанское на Новый год — такая комбинация лишь усилит опьянение. Она отметила, что высокое содержание газов в напитке усиливает всасываемость этанола.

Также нутрициолог Юлия Попова заявила, что взрослым людям рекомендуется употреблять не более четырех мандаринов в день. По ее словам, это позволит получить пользу от фрукта без риска для здоровья.

врачи
диетологи
кофе
кофеин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны заявило об освобождении двух населенных пунктов
Телеведущий Молчанов отказался комментировать слухи о госпитализации
Постное блюдо на Новый год: потрясающий рецепт пирога с капустой
ЦИК назвал оптимальные сроки подготовки к выборам на Украине
В ДНР рассказали о бесчеловечной тактике ВСУ при отступлении
Куда поехать на Новый год с маленькими детьми: лучшие направления-2026
Названы пять главных препятствий на пути к миру на Украине
«Бросили, как котят»: пленный пристыдил Киев за живой щит из поваров
В Госдуме приготовили защиту от «эффекта Долиной»
Волчанск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 декабря
Раскрыто число погибших в ДТП с фурами и пассажирским автобусом под Омском
Налет БПЛА на Воронежскую область вызвал задержку поездов
Россияне застряли на Шри-Ланке из-за отсутствия свободных самолетов
Депутат назвал ключевую тему прямой линии с Путиным
Власти захотели исключить деятельность астрологов из официальной экономики
США пригрозили задержанием прибывающим в страну детям-нелегалам
Присяга рэпера Macan попала на видео
Полковник раскрыл, где ВСУ могут начать контрнаступление под Новый год
Буданов выступил с признанием по мобилизации на Украине
В России построят опытный образец нового самолета
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.