Освежаем кухонную утварь: как привести в порядок сильно пригоревшую кастрюлю

Каждая хозяйка сталкивалась с неприятностью — подгоревшим вареньем или супом. Но не спешите расставаться с любимой кастрюлей! Есть отличный лайфхак, который спасет вашу помощницу без труда и нервов.

Залейте кастрюлю холодной водой, добавив немного соды или обычного уксуса. Поставьте на плиту и доведите до кипения. Через 5–10 минут снимите с огня и оставьте постоять минут 20–30.

За это время нагар сам отстанет от стенок и дна, останется лишь слегка пройтись мягкой губкой и сполоснуть чистой водой. Если пятна сильные, повторите процедуру еще раз. Никакой химии и тяжелой физической нагрузки — чистая посуда готова радовать вас дальше!

