11 ноября 2025 в 11:10

Освежаем кухонную утварь: как привести в порядок сильно пригоревшую кастрюлю

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каждая хозяйка сталкивалась с неприятностью — подгоревшим вареньем или супом. Но не спешите расставаться с любимой кастрюлей! Есть отличный лайфхак, который спасет вашу помощницу без труда и нервов.

Залейте кастрюлю холодной водой, добавив немного соды или обычного уксуса. Поставьте на плиту и доведите до кипения. Через 5–10 минут снимите с огня и оставьте постоять минут 20–30.

За это время нагар сам отстанет от стенок и дна, останется лишь слегка пройтись мягкой губкой и сполоснуть чистой водой. Если пятна сильные, повторите процедуру еще раз. Никакой химии и тяжелой физической нагрузки — чистая посуда готова радовать вас дальше!

Ранее сообщалось, что желтые следы под мышками способны испортить даже любимую вещь. Но не спешите расставаться с одеждой — вернуть ей первозданный вид помогут простые домашние средства.

кулинария
уборка
домохозяйства
советы
Марина Макарова
М. Макарова
