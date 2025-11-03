Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 14:25

Желтые пятна пота на одежде: 5 домашних средств для безупречной чистоты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Желтые следы под мышками способны испортить даже любимую вещь. Но не спешите расставаться с одеждой — вернуть ей первозданный вид помогут простые домашние средства.

Эффективен классический дуэт уксуса и соды: нанесите уксус на пятно, через 15–30 минут посыпьте содой и аккуратно потрите, затем постирайте. Перекись водорода с содой и моющим средством (по четверти стакана каждого компонента) также отлично справляются с загрязнениями — оставьте смесь на полчаса, затем промойте холодной водой.

Лимонный сок с солью осветляет пожелтевшие участки: нанесите сок, посыпьте солью, через 30 минут смойте. Раствор из двух таблеток аспирина в половине стакана теплой воды (выдержите 2–3 часа) разрушает структуру пятен. Для застарелых следов подойдет густая паста из соды и перекиси водорода — нанесите толстым слоем и оставьте на час.

Перед применением протестируйте средство на незаметном участке ткани. Чем быстрее обработать пятно, тем выше шанс его удалить.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки устали бороться с налетом и ржавчиной в унитазе и им не хочется часами оттирать загрязнения агрессивной химией. Есть простые способы вернуть сантехнике первозданный блеск без изнурительной уборки. Достаточно подготовить очищающую смесь вечером — а утром лишь смыть её водой.

