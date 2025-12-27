Новогодний хит, который просят повторить. Салат-кольцо «Рубин» — люблю его за яркий вкус и бесподобный цвет

Новогодний стол немыслим без блюда, которое покоряет не только вкусом, но и своим внешним видом, становясь настоящим центром притяжения. Салат-кольцо «Рубин» — именно такой фаворит. Его магия — в гармонии насыщенных вкусов и потрясающем, глубоком рубиновом цвете, который дарит свёкла. Копчёная куриная грудка добавляет ноту пикантной солоноватости и сытности, создавая идеальный контраст со сладковатыми овощными слоями. Это блюдо, которое не просто едят — им любуются, а его приготовление становится лёгким ритуалом в преддверии праздника.

Вам понадобится: 300 г копчёной куриной грудки, 2-3 средние отварные свёклы, 2-3 отварные моркови, 3 отварных яйца, 1 луковица, 200 г майонеза, растительное масло для жарки, соль. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Свёклу, морковь, яйца и куриную грудку натрите на отдельной средней тёрке. Для сборки используйте селедочницу или просто сформируйте кольцо на плоском блюде, поставив в центр стакан. Выкладывайте слои, промазывая каждый майонезом: первый — куриная грудка, второй — обжаренный лук, третий — морковь, четвёртый — яйца. Верхним, финальным слоем равномерно распределите натёртую свёклу. Аккуратно промажьте бока и верх салата майонезом, чтобы свёкла дала сок и закрепилась. Украсьте по желанию рубленой зеленью или грецкими орехами. Дайте салату пропитаться в холодильнике не менее 3-4 часов.

