Бастрыкин взялся за дело об убийстве мигранта в Москве из-за зарплаты

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства рабочего на строительном объекте в Москве, сообщила пресс-служба ведомства. По версии следствия, конфликт, закончившийся поножовщиной, между мигрантами произошел из-за зарплаты.

Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

