27 декабря 2025 в 15:04

Бастрыкин взялся за дело об убийстве мигранта в Москве из-за зарплаты

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства рабочего на строительном объекте в Москве, сообщила пресс-служба ведомства. По версии следствия, конфликт, закончившийся поножовщиной, между мигрантами произошел из-за зарплаты.

Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Ранее полицейские задержали 19-летнего мигранта, подозреваемого в участии в поножовщине в петербургском хостеле на Рижском проспекте. Пострадавшего госпитализировали. Задержанным оказался родственник раненого. В отношении него составили административный протокол за нарушение миграционного законодательства.

До этого стало известно, что мигрант пойдет под суд в Новосибирске по обвинению в убийстве семьи из трех человек, в которой была восьмилетняя девочка. По данным следствия, он совершил преступление еще в 2014 году. Иностранец вместе с сообщником убил семью ради денег.

убийства
мигранты
рабочие
Москва
стройки
зарплаты
Александр Бастрыкин
