10 октября 2025 в 11:44

Иностранец пойдет под суд за убийство семьи с маленькой девочкой

В Новосибирске иностранца будут судить за убийство семьи в 2014 году

Фото: t.me/nsksledcom

Иностранный гражданин пойдет под суд в Новосибирске по обвинению в убийстве семьи из трех человек, в которой была восьмилетняя девочка, сообщили в управлении Следственного комитета России по Новосибирской области. По данным ведомства, обвиняемый совершил преступление еще в 2014 году.

Он обвиняется в совершении преступлений, двух эпизодов, предусмотренных пунктами «а, в, д, ж, з, к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего), пунктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой), — говорится в заявлении.

Следствием установлено, что к расправе над россиянами причастны двое иностранцев. Они были знакомы с главой семейства и достоверно знали, что он имеет деньги и материальные ценности. Похитив имущество мужчины на сумму более 10 тысяч рублей, они убили всю семью, чтобы скрыть преступление.

Ранее житель Нижней Туры в Свердловской области попытался сжечь заживо четырех знакомых в гараже. Он облил горючей жидкостью дверь бокса и поджег ее, когда внутри находились трое мужчин и женщина. Самого подозреваемого уже задержали.

Новосибирск
Новосибирская область
убийства
расследования
суды
уголовные дела
иностранцы
дети
