10 октября 2025 в 10:51

Мужчина попытался сжечь заживо четырех знакомых в гараже

Жителя Свердловской области задержали за попытку сжечь знакомых в гараже

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Нижней Туре в Свердловской области попытался сжечь четырех знакомых в гараже, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его информации, он облил горючей жидкостью дверь бокса и поджег ее, когда внутри находились трое мужчин и женщина. Самого подозреваемого уже задержали.

Как уточнил канал, очевидцы сразу заметили огонь и вызвали бригаду пожарных. Спасатели оперативно потушили возгорание, в результате обошлось без пострадавших. Подозреваемого, сбежавшего с места преступления, отправили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина застрелил человека, после чего устроил пожар и свел счеты с жизнью. Все произошло в жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице. Вскоре пожар был ликвидирован, на место происшествия прибыли правоохранительные органы.

До этого в Курганской области пьяный 24-летний мужчина облил бензином и поджег дом. Внутри него находилась бабушка с двумя внуками, они погибли. По версии следствия, мужчина поджег дом, где он проживал, после конфликта с сожительницей.

