08 октября 2025 в 11:13

Петербуржец застрелил человека и поджег квартиру

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге мужчина застрелил человека, после чего устроил пожар и свел счеты с жизнью, передает Telegram-канал Mash на Мойке. Все произошло в жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице.

Пожар уже ликвидирован. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в Башкирии 26-летний мужчина совершил поджог здания сельсовета. Пожар повредил помещения администрации, Дом культуры и пожарный автомобиль. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога из хулиганских побуждений.

До этого в Тиране мужчина открыл стрельбу после оглашения приговора, в результате чего судья погиб, а двое других человек были ранены. Стрелок и еще двое связанных с происшествием лиц были задержаны полицией. Заседание проходило по поводу оспаривания исполнительных действий.

Также в Нью-Йорке рецидивист убил пенсионера и сжег его супругу, прикованную к инвалидному креслу. 42-летний мужчина проник в дом под предлогом зарядки телефона, после отказа в просьбе напал на пожилого человека. Преступник связал пенсионера, заколол его ножом и поджег тело.

