В Башкирии мужчина из-за детских обид поджег сельсовет и дом культуры Жителя Башкирии будут судить за поджог сельсовета и пожарной машины

В Башкирии 26-летний мужчина решил отомстить за давние обиды и поджег здание сельсовета, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В результате пожара повреждены помещения администрации, дом культуры и пожарная машина.

Ночью 26-летний мужчина из хулиганских побуждений подошел к зданию администрации Кебячевского сельсовета, в котором также находились помещения двух организаций и сельского дома культуры, разбил окно, проник внутрь и поджег шторы, мягкую мебель. Не останавливаясь на достигнутом, он повредил огнем салон стоящего рядом со зданием неэксплуатируемого пожарного автомобиля, — сообщает надзорное ведомство.

Пожар удалось потушить местным жителями. Мужчину задержали, он признал вину. Его обвиняют в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога из хулиганских побуждений. Злоумышленник арестован.

По данным РИА Новости, очень давно мужчину избили в здании сельсовета. Он вспомнил обиды в состоянии алкогольного опьянения и решил поджечь здание.

