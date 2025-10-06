Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 17:27

В Башкирии мужчина из-за детских обид поджег сельсовет и дом культуры

Жителя Башкирии будут судить за поджог сельсовета и пожарной машины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Башкирии 26-летний мужчина решил отомстить за давние обиды и поджег здание сельсовета, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В результате пожара повреждены помещения администрации, дом культуры и пожарная машина.

Ночью 26-летний мужчина из хулиганских побуждений подошел к зданию администрации Кебячевского сельсовета, в котором также находились помещения двух организаций и сельского дома культуры, разбил окно, проник внутрь и поджег шторы, мягкую мебель. Не останавливаясь на достигнутом, он повредил огнем салон стоящего рядом со зданием неэксплуатируемого пожарного автомобиля, — сообщает надзорное ведомство.

Пожар удалось потушить местным жителями. Мужчину задержали, он признал вину. Его обвиняют в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога из хулиганских побуждений. Злоумышленник арестован.

По данным РИА Новости, очень давно мужчину избили в здании сельсовета. Он вспомнил обиды в состоянии алкогольного опьянения и решил поджечь здание.

Ранее стало известно, что дети подожгли мемориал «Монумент Славы» в Кировграде. Местные жители сообщили, что школьникам на вид 10 лет. По их словам, ребята сделали это ради забавы. Школьников ищут как очевидцев. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный монументу. На опубликованных кадрах можно увидеть, как дети поджигают что-то от Вечного огня, а затем несут к венкам. После этого венки начинают полыхать.

