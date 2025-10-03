На Урале дети подожгли Монумент Славы и попали на видео

Дети подожгли мемориал «Монумент Славы» в Кировграде, пишет Telegram-канал Ural Mash. Местные жители сообщили, что школьникам на вид 10 лет. По их словам, ребята сделали это ради забавы.

Школьников ищут как очевидцев. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный монументу. На опубликованных кадрах можно увидеть, как дети поджигают что-то от Вечного огня, а затем несут к венкам. После этого венки начинают полыхать.

Ранее на Никольском кладбище в городе Реж Свердловской области неизвестные повалили памятники, повредили надгробия и разорвали флаги на захоронениях. На опубликованных кадрах видны разбросанные плиты, опрокинутые памятники, разорванные триколоры и имперские флаги, а также раскиданные цветы и венки.

До этого толпа подростков разгромила десятки могил в поселке Ближний Береговой Челябинской области. Местные жители обратились к губернатору региона Алексею Текслеру, поскольку опасаются, что вандалы уйдут от ответственности. На опубликованных в Сети кадрах видно, что многие памятники разбиты, а столики вырваны из земли.