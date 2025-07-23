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23 июля 2025 в 10:23

Толпа подростков устроила погром на сельском кладбище

В Челябинской области подростки разгромили сельское кладбище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Толпа подростков разгромила десятки могил в поселке Ближний Береговой Челябинской области, сообщает портал 74.ru. По его информации, местные жители обратились к губернатору региона Алексею Текслеру, поскольку опасаются, что вандалы уйдут от ответственности. На опубликованных в Сети кадрах видно, что многие памятники разбиты, а столики вырваны из земли.

Вандалы погромили все кладбище. Все передробили, переломали. Все памятники лежат разбитые в пух и прах. Что не сломали, то развернули. Столы выломали, — рассказала автор видеоролика.

По данным источника, погром в поселке устроили подростки в возрасте до 14 лет. В ГУ МВД России по Челябинской области отметили, что причастных к порче памятников уже установили, проводится проверка.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения фотовыставки, посвященной ветеранам Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в Карелии, где неизвестный повредил стенды с архивными материалами и фотографиями участников боевых действий.

вандалы
кладбища
Челябинская область
памятники
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