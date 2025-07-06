Следственный комитет отреагировал на осквернение выставки ветеранов войны

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения фотовыставки, посвященной ветеранам Великой Отечественной войны, передает пресс-служба СК РФ. Инцидент произошел в Карелии, где неизвестный повредил стенды с архивными материалами и фотографиями участников боевых действий. Объяснить мотивы своих действий мужчина в состоянии алкогольного опьянения не смог.

Вандалы повредили планшеты с архивными материалами и фотографиями участников Великой Отечественной войны. <…> Председатель СК России поручил и. о. руководителя Следственного управления СК России по Республике Карелия Ефанову А. А. возбудить уголовное дело и представить доклад, — указано в официальном сообщении ведомства.

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