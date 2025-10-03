На Урале разгромили памятники и разорвали флаги на кладбище

На Никольском кладбище в свердловском городе Реже неизвестные повалили памятники и повредили могилы, говорится в паблике «Сплетни город Реж» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы поделились фото с разорванными флагами на захоронениях.

На кадрах видны разрушенные надгробия, разбросанные плиты и опрокинутые памятники. Некоторые флаги на могилах — российский триколор и знамя Российской империи — разорваны, а цветы и венки разбросаны по территории кладбища.

Ранее толпа подростков разгромила десятки могил в поселке Ближний Береговой Челябинской области. Местные жители обратились к губернатору региона Алексею Текслеру, поскольку опасаются, что вандалы уйдут от ответственности. На опубликованных в Сети кадрах видно, что многие памятники разбиты, а столики вырваны из земли.

В поселке Тельма Иркутской области до этого задержали 19-летнего жителя Усолья-Сибирского, подозреваемого в разгроме 70 могил местного кладбища. Дебошир приехал в Тельму на велосипеде, чтобы искупаться на озере. Отдых на воде сопровождался распитием алкоголя, на фоне чего юноша решил повеселиться на местном кладбище.