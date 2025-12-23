Петербурженку сурово наказали из-за «шутки» с нацистским флагом

Девушку из Санкт-Петербурга приговорили к ответственности из-за демонстрации запрещенной символики. В Telegram-канале пресс-службы судов отметили, что девушка вывесила на свое окно квартире флаг с соответствущей разметкой ради шутки.

Из протокола следует, что [подозреваемая] 19.12.2025 около 20.13 у окна своей квартиры на 4 этаже разместила флаг с символикой схожей до степени смешения с нацистской (крест с загнутыми под прямым углом концами), — подчеркнули в инстанции.

Ранее в Петрозаводске ученик восьмого класса пришел на урок истории с ножом и нарисованными на руках свастиками. Необычный вид и наличие оружия у мальчика вызвали серьезную обеспокоенность как у сверстников, так и у преподавательского состава.

До этого московский студент опубликовал в соцсетях несколько видео с нацистским символом и получил 10 суток административного арест. Инцидент произошел после того, как молодой человек в сентябре и октябре выложил в своем Telegram-канале несколько роликов с тренировками в спортзале. Чтобы не демонстрировать свое лицо, он закрыл его «черным солнцем».