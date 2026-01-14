Лавров назвал основу диалога России и США по Украине Лавров: контакты РФ и США по Украине базируются на результатах встречи на Аляске

Контакты России и Соединенных Штатов по украинской проблематике имеют под собой прочную основу, заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время итоговой пресс-конференции после переговоров с главой дипломатического ведомства Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи. По его словам, фундаментом для диалога служат договоренности, достигнутые на саммите на Аляске. Трансляция выступления шла на сайте МИД РФ.

Наши контакты с американцами по Украине опираются на прочную основу Аляски, где было достигнуто понимание, разделенное и американской, и российской сторонами, — сказал Лавров.

Ранее глава российского МИД заявил, что все предыдущие встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом были нацелены на преодоление первопричин конфликта на Украине. По его словам, российский лидер «всегда открыт к серьезному разговору».

До этого Лавров отметил, что Путин неоднократно говорил о готовности Москвы к переговорам по Украине. Руководитель дипломатического ведомства добавил, что лидер страны озвучивал такую позицию при условии, что диалог будет носить серьезный характер.