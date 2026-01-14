Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 14:07

Лавров озвучил условие переговоров по Украине, которое поддерживает Путин

Лавров: Россия открыта к переговорам по Украине при условии их серьезности

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва готова к переговорам по Украине, напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи. Как передает пресс-служба Министерства иностранных дел, руководитель дипломатического ведомства добавил, что лидер страны озвучивал такую позицию при условии, что диалог будет носить серьезный характер.

Президент Путин неоднократно, в том числе за последние пару недель на различных мероприятиях, подтверждал нашу позицию об открытости к переговорам по Украине, если эти переговоры имеют серьезный характер и если лица, которые заинтересованы в таких переговорах, действительно к ним готовы и им есть что сказать, — сказал Лавров.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что президент Финляндии Александр Стубб не подходит на роль переговорщика от ЕС с Россией. По его словам, кандидатура лидера страны вызывает у российской стороны серьезные вопросы из-за его русофобской позиции. До этого сообщалось, что президент рассматривается как один из претендентов на должность представителя Европы в украинском вопросе из-за давления правительства ряда европейских государств, включая Францию и Италию.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что элиты Европейского союза и Великобритании воспринимают возможное урегулирование конфликта на Украине как угрозу для своих интересов и активно ему препятствуют. По мнению дипломата, в Европе опасаются ослабления своего глобального влияния.

