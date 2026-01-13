Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 16:55

Захарова объяснила противодействие ЕС и Британии урегулированию на Украине

Захарова: элиты Запада воспринимают мир на Украине как опасность для себя

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Элиты Европейского союза и Великобритании воспринимают возможное урегулирование кризиса на Украине как угрозу для собственных интересов и активно ему препятствуют, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, в Европе опасаются за свое ослабевающее глобальное влияние.

Великобритания и ЕС активно и целенаправленно препятствуют политическим и дипломатическим решениям украинского кризиса. Правящие элиты этих стран и бюрократия рассматривают даже возможность мирного урегулирования как угрозу их ослабевающему глобальному влиянию, — сказала Захарова.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления с заявлением о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине заявил, что возможности для переговоров с Киевом будут становиться для него все менее благоприятными по мере продолжения боевых действий. Он добавил, что украинским властям стоит поторопиться с инициативами.

До этого дипломат обратил внимание, что западные страны полностью игнорируют военные преступления, совершаемые Киевом. Удары наносятся целенаправленно по мирным объектам и гражданским лицам в российских регионах.

