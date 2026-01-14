Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 10:43

В Совфеде оценили кандидатуру Стубба на роль главного переговорщика с РФ

Сенатор Джабаров: Стубб не годится на роль переговорщика с РФ из-за русофобии

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Президент Финляндии Александр Стубб не годится на роль переговорщика от ЕС с Россией из-за его русофобской позиции, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, выбор этой фигуры вызывает серьезные вопросы у российской стороны.

Почему ЕС выбирают Стубба для переговоров с РФ? Они думают, что Финляндия — наш ближайший сосед. При этом страна входит не только в ЕС, но и НАТО. Кроме того, Стубб поддерживает неплохие отношения с Дональдом Трампом (президент США. — NEWS.ru). Мне кажется, что кандидатура не очень удачная, потому что президент Финляндии достаточно резко повел себя в предыдущие месяцы, когда заявлял откровенно русофобскую политику. Честно говоря, многие наши граждане оценивали его как чуть ли не ярого врага РФ. Но это вопрос решаемый. Если такой представитель будет назначен, и Россия согласится на диалог, думаю, в ЕС подберут подходящую кандидатуру, — пояснил Джабаров.

Ранее сообщалось, что Стубб стал одним из претендентов на должность переговорщика, который будет представлять интересы Европы в украинском вопросе. Правительства европейских государств, включая Францию и Италию, оказывают сильное давление на ЕС с целью создания данной должности.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
