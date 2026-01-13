Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 10:19

Пленный боец ВСУ раскрыл детали провальной пиар-акции в Красноармейске

Пленный боец ВСУ Иванов: акция с флагом Украины в Красноармейске провалилась

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские военные пытались провести провокационную пиар-акцию с флагом в освобожденном ВС России Красноармейске, рассказал пленный боец ВСУ Андрей Иванов. Операция была сорвана российским дроном, из-за которого участники группы провокаторов разбежались, передает РИА Новости со ссылкой на материалы Минобороны РФ.

Мы проникали в Покровск (украинское название Красноармейска. — NEWS.ru) тремя группами по два человека. В каждой группе был рюкзак с украинским флагом и с гражданской одеждой. Задача была в том, чтобы вывесить украинский флаг и продемонстрировать, что Покровск находится под Украиной. <…> Но у нас ничего не получилось, — говорится в материале ведомства.

Ранее беженец Виктор Кулик сообщил, что украинские военные в Красноармейске целенаправленно наносили удары по жилым домам, отмеченным специальными надписями. По его словам, предупреждающие метки «Здесь живут люди» не оберегали гражданских, а, напротив, привлекали огонь ВСУ.

Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что на Константиновском и Красноармейском направлениях основные боевые действия переместились в воздушную сферу. Он отметил, что стратегической задачей российских войск является разрушение логистических цепочек противника. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

