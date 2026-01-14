В Минобороны рассказали об ударе ВСУ по танкеру у Анапы

В Минобороны рассказали об ударе ВСУ по танкеру у Анапы МО РФ: танкер «Матильда» подвергся атаке украинских БПЛА у Анапы

Танкер «Матильда» подвергся атаке двух украинских БПЛА в акватории Черного моря и подал сигнал бедствия, сообщили в Минобороны России. Судно шло под флагом Мальты.

Танкер «Матильда», следовавший под флагом Мальты, подвергся атаке двух украинских ударных БПЛА на удалении около 100 км от города Анапы Краснодарского края, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» в нейтральных водах. По данным ведомства, сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась. В министерстве также отметили, что 24 декабря 2025 года «Маринера» получила временное разрешение ходить под российским флагом.

Позже первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев указал, что захват США танкера «Маринера» можно считать незаконным вторжением в границы России. По его мнению, Вашингтон пытается представить операцию как «лихой рейд за венесуэльской нефтью», но игнорирует, что она находилась на борту российского судна.