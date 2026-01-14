Педагог отправится в тюрьму в 2039 году за обман коллег на 2,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге учительницу английского языка приговорили к четырем годам в исправительной колонии общего режима за обман коллег на 2,5 млн рублей, пишет Neva.today со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. Отбывать наказание за мошенничество женщина начнет в 2039 году, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

По данным следствия, с января 2022 по декабрь 2023 года фигурантка дела, скрывая кредитную задолженность, обращалась к коллегам и выпрашивала деньги в долг. Для видимости она иногда возвращала им небольшие суммы.

Всего от действий злоумышленницы пострадали три человека. Свою вину осужденная признала. Двоим потерпевшим она полностью возместила ущерб. А третьей коллеге фигурантка дела вернула средства лишь частично.

