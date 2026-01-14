Студентка устроилась курьером и выманила 5 млн рублей у школьницы В Петербурге задержали подозреваемую в помощи мошенникам студентку-курьера

Сотрудники полиции задержали студентку техникума из Санкт-Петербурга, работавшую на мошенников, сообщили в управлении МВД России по Ленинградской области. Предполагается, что девушка-курьер выманила у школьницы около 5 млн рублей родительских сбережений.

В результате, встретившись с курьером у дома №3 по Московскому шоссе, школьница отдала 5 003 000 рублей и ювелирные украшения, — говорится в сообщении.

Уточняется, что мошенники звонили девочке с 24 по 26 декабря. Они убедили ее забрать из дома все родительские накопления под предлогом их декларирования и передать курьеру. Задержанной оказалась 20-летняя девушка. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Подозреваемая задержана... и помещена в изолятор временного содержания, — добавили в ведомстве.

Ранее телефонные мошенники начали выдавать себя за сотрудников администрации автошкол, чтобы получить коды авторизации. После этого аферисты начинают оказывать психологическое давление на жертв.