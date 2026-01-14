Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 13:58

Студентка устроилась курьером и выманила 5 млн рублей у школьницы

В Петербурге задержали подозреваемую в помощи мошенникам студентку-курьера

Читайте нас в Дзен

Сотрудники полиции задержали студентку техникума из Санкт-Петербурга, работавшую на мошенников, сообщили в управлении МВД России по Ленинградской области. Предполагается, что девушка-курьер выманила у школьницы около 5 млн рублей родительских сбережений.

В результате, встретившись с курьером у дома №3 по Московскому шоссе, школьница отдала 5 003 000 рублей и ювелирные украшения, — говорится в сообщении.

Уточняется, что мошенники звонили девочке с 24 по 26 декабря. Они убедили ее забрать из дома все родительские накопления под предлогом их декларирования и передать курьеру. Задержанной оказалась 20-летняя девушка. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Подозреваемая задержана... и помещена в изолятор временного содержания, — добавили в ведомстве.

Ранее телефонные мошенники начали выдавать себя за сотрудников администрации автошкол, чтобы получить коды авторизации. После этого аферисты начинают оказывать психологическое давление на жертв.

Санкт-Петербург
мошенники
дети
школьники
кражи
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал объяснил резко возросшую активность авиации НАТО в польском Жешуве
Лавров озвучил условие переговоров по Украине, которое поддерживает Путин
Бастрыкин заинтересовался делом о травмировании женщины после схода наледи
Лавров указал на проявление ухудшения конкурентных позиций США
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 января, фото, видео
В Перми наказали школьников за хвастовство зацепингом в соцсетях
«Женщины — инкубаторы»: педофил жил с проституткой и насиловал ее дочь
Ребенку попалась проволока в шаурме
В Испании предупредили о трениях Европы с США из-за плана по Украине
«Организм божества»: глава Минздрава США удивился живучести Трампа
Студентка устроилась курьером и выманила 5 млн рублей у школьницы
Слуцкий объяснил идею ЕС назначить спецпредставителя для диалога с Россией
Стало известно, когда в Иране восстановят интернет
В Химках мужчина выпал из окна во время вечеринки и попал на видео
Прохожий нашел останки собаки в пакете в Южном Бутово
В Петербурге сотрудник отсудил у бывшего работодателя 3 млн рублей
Стало известно, что будет с Тимошенко после обвинений в подкупе депутатов
Академик РАН раскрыл, как можно избежать ситуации с роддомом в Новокузнецке
Концерт Долиной в Петербурге перенесли на девять месяцев
Волочкова рассказала о главном увлечении вне балета
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.